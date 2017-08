Les champions du jour : Karsten Warholm, Lijiao Gong et Phyllis Francis

Karsten Warholm a remporté le 400 m haise, Lijiao Gong le lancer du poids féminin et Phyllis Francis le 400 m féminin, mercredi à Londres.

Le Norvégien Karsten Warholm, étoile montante de la discipline, est devenu champion du monde du 400 m haies en 48 sec 35, après avoir mené toute la course, mercredi soir sous la pluie à Londres. Agé de 21 ans, Warholm a devancé le Turc d'origine cubaine Yasmani Copello (48.49) et l'Américain Kerron Clement (48.52), champion olympique à Rio.









La Chinoise Lijiao Gong remporte le titre au lancer du poids.





La Chinoise Lijiao Gong championne du monde au lancer du poids ! #London2017 #athlétisme pic.twitter.com/S1uDfmvH1x — francetv sport (@francetvsport) 9 août 2017





L'Américaine Phyllis Francis a remporté le 400 m dames des Mondiaux-2017, mercredi à Londres. Francis l'a emporté en 49 sec 92 et a devancé la Bahreïnie Salwa Eid Naser (50 sec 06) et l'Américaine Allyson Felix (50 se 08), qui échoue ainsi dans sa quête d'une dizaine médaille d'or mondiale. Felix a égalé le record de médailles des deux Jamaïcains Merlene Ottey et Usain Bolt avec une 14e breloque aux Mondiaux. La championne olympique, la Bahaméene Shaunae Miller-Uibo, s'est écroulée à 50 mètres de l'arrivée, visiblement blessée.