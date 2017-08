Lavillenie et Chapelle en finale de la perche

Le recordman du monde (6,16 m) Renaud Lavillenie et le jeune Axel Chapelle se sont qualifiés dimanche à Londres pour la finale du saut à la perche des Mondiaux, programmée mardi (20h35 heure française).



Quadruple médaillé aux Championnats du monde en plein air, mais jamais encore sur la plus haute marche du podium, Lavillenie a effectué deux sauts seulement, à 5,60 m et 5,70 m, réussis au 1er essai. Chapelle, champion du monde juniors en 2014, a également passé 5,70 m.



Valentin Lavillenie (14e avec 5,60 m) et Kevin Menaldo (22e avec 5,45 m) ont échoué à se qualifier.