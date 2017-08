Kevin Mayer bien parti pour l'or

Le Français Kevin Mayer occupe la tête du décathlon après cinq épreuves, avec un total de 4.478 points, devant les Allemands Kai Kazmirek (4.421) et Rico Freimuth (4.361), vendredi soir au stade olympique de Londres. Le vice-champion olympique à Rio l'an passé a amélioré ses records personnels sur 100 m (10 sec 70) en ouverture et sur 400 m en clôture de la première journée, et s'est rapproché de ses meilleures performances à la hauteur (2,08 m) et au poids (15,72 m).



A Rio en 2016 pour aller chercher la médaille d'argent aux JO, il avait amélioré le record de France avec 8.834 points. A mi-parcours, il totalisait 4.435 points sur son décathlon carioca.