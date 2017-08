Encore un record personnel pour Mayer

Le Français Kevin Mayer a battu son record personnel sur 110 m haies en 13 sec 75/100e, samedi matin pour la sixième épreuve du décathlon des Championnats du monde à Londres, et conserve la tête de l'épreuve. Le précédent record de Mayer sur les haies hautes avait été réalisé en juillet à Paris en 13 sec 78.



Après six des dix épreuves du décathlon, le Français occupe toujours la tête du décathlon, avec 5485 points, soit une centaine de points d'avance sur l'Allemand Rico FReymuth (5377) et le Canadien Damian Warner (5370).



Les décathloniens ont encore quatre épreuves à disputer: le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer de javelot et les 1500 m.