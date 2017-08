Caster Semenya sacrée au 800 m

La Sud-Africaine Caster Semenya a remporté le titre mondial du 800 m en en 1 min 55 sec 92/100e, dimanche soir au stade olympique de Londres. L'athlète de 26 ans retrouve un titre qu'elle avait décroché en 2009 à Berlin et 2011 à Daegu. La médaille d'argent est revenue à la Burundaise Francine Nyonsaba (1:55.92) et le bronze à l'Américaine Ajee Wilson (1:56.65). Egalement double championne olympique du double tour de piste (2012/2016) et médaillée de bronze sur 1500 m à Londres, Semenya a fait la différence dans la ligne droite.