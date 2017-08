C'est lui le Bosse !

Pierre-Ambroise Bosse réalise l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'athlétisme français en décrochant le titre de champion du monde du 800 m.

A 25 ans, peut-être au moment où on l'attendait le moins, Pierre-Ambroise Bosse décroche l'ora aux Championnats du monde d'athlétisme 2017 de Londres dans sa discipline du du 800 m. Le facétieux Français, souvent placé mais jamais gagnant jusqu'alors dans un grand rendez-vous, a réalisé la course parfaite et surpris tous les favoris. Quatrième aux JO de Rio l'an dernier, Bosse est cette fois le patron !



Revivez la course :