Bolt battu pour sa dernière, Gatlin en or

Usain Bolt a été battu par les Américains Justin Gatlin et Chris Coleman en finale du 100 m des Mondiaux de Londres. Le Français Jimmy Vicaut se classe 6e. Revoir la course.





L'Américain Justin Gatlin, 35 ans et suspendu quatre ans pour dopage dans sa carrière, a décroché le titre de champion du monde du 100 m, en battant samedi soir à Londres le Jamaïcain Usain Bolt, octuple champion olympique, seulement 3e pour le dernier 100 m de sa carrière.



Gatlin, champion olympique 2004 et du monde 2005 du 100 m, a bouclé la ligne droite en 9 sec 92/100e, devant son compatriote Christian Coleman (9.94) et Bolt en 9 sec 95. L'Américain avait déjà battu Bolt sur 100 m d'un centième de seconde lors du meeting de Rome en 2013.



Jusqu'à l'acte final daté 5 août 2017, Bolt (30 ans) n'avait plus connu la défaite dans un grand championnat depuis les Jeux de Pékin (2008). Certes, le Jamaïcain avait été dépossédé du titre du 100 en finale des Mondiaux 2011 à Daegu (Corée du Sud) mais sans courir, après avoir été éliminé pour faux départ. En finale à Londres, Bolt a pris encore un départ moyen. Mais, cette fois, il n'avait plus le brillant d'autrefois pour refaire son retard. e sprinter qui pesait aussi 11 titres mondiaux était arrivé à Londres avec pour seule référence chronométrique les 9 sec 95 de son succès à Monaco, le 21 juillet. Bolt fera des adieux définitifs à la compétition samedi 12 août avec le relais 4X100 m de son pays.



Bolt a aussi fait l'accolade à Gatlin, qui a subi la bronca de la foule au moment de l'annonce de son succès.