400 m haies : les trois Français qualifiés

Les trois Français engagés au 400 m haies ont passé le cap des séries aux Mondiaux dimanche à Londres, se qualifiant pour les demi-finales programmées lundi à 21h20. Au couloir 2, Mamadou Kasse Hann, le plus coté du trio, a remporté la 5e et dernière série en 49 sec 34/100es. Finaliste (7e) aux Mondiaux de Moscou en 2013 sous le maillot sénégalais, Hann (30 ans) a réalisé cette saison 48 sec 40/100es. Les jeunes Ludvy Vaillant (49.49) et, dans une moindre mesure, Victor Coroller, qualifié au temps (50.00), ont confirmé leurs 3e et 4e places aux récents Championnats d'Europe espoirs à Bydgoszcz (Pologne).