Pyatykh perd le bronze

La Russe Anna Pyatykh a été suspendue quatre ans pour dopage par le Tribunal arbitral du sport (TAS) après analyses rétroactives de ses échantillons et a été déchue de sa médaille de bronze du triple saut ramenée lors des Mondiaux 2007. La sauteuse de 36 ans a été déclarée positive au DHCMT (stéroïdes anabolisants) lors des Mondiaux 2007.



Elle perd par ailleurs tous les titres, trophées et primes glanés entre le 6 juillet 2013 et le 15 décembre 2016 pour une autre violation des règlements antidopage, a indiqué le TAS sans préciser cette fois le produit incriminé.



Ironie du sport, la Russe, initialement 4e de la finale des Mondiaux 2007, avait déjà récupéré sur tapis vert la 3e place après la disqualification pour dopage de la Grecque Chrysopiyi Devetzi. La médaille de bronze pourrait donc revenir à la Slovène Marija Sestak, 5e du concours.