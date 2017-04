Paris, roi de l'athlétisme en 2020

C'est officiel, Paris organisera les championnats d'Europe d'athlétisme en 2020. une décision donnée ce matin même par le Conseil de l'Association européenne d'athlétisme (AEA) qui s'était réuni dans la capitale française.

C'est une très bonne nouvelle pour la France et la capitale. La AEA a annoncé ce matin même que Paris a été choisi pour organiser les championnats d'Europe en 2020. La compétition aura lieu juste après les Jeux olympiques de Tokyo et ne se déroulera pas au Stade de France. Non car c'est le stade de Charléty qui a été retenu avec ses 23 000 places.



Rappelons que cela fait plus de 80 ans que le pays n'avait pas organisé de championnats d'Europe dans cette discipline. Paris, et la France, n'avait auparavant accueilli qu'une seule fois les championnats, lors de la deuxième édition du 3 au 5

septembre 1938 au stade Yves-du-Manoir à Colombes, où les spectateurs avaient

assisté aux seules épreuves masculines.



Ce matin la décision a donc été rendue officiellement par l'instance. Malgré tout, elle ne faisait plus de doute car la ville était seule candidate depuis quelques temps étant donné que Tbilissi, capitale de la Géorgie s'était retiré de la course il y a de cela un mois.









Greg Zerbone